Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию

Полеты грузинских авиакомпаний в Россию будут приостановлены с 8 июля, сообщает Минтранс РФ.

Причиной приостановки полетов является «необходимость обеспечения достаточного уровня авиабезопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», говорится на сайте ведомства.

По информации министерства, общая сумма задолженности грузинской стороны без учета пени составляет 792,5 тыс. долларов и 592,2 тыс. рублей. «Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее», – говорится в сообщении.

В Минтрансе также заявили, что запрет полетов «продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию».

Российские авиационные власти готовы к проведению консультаций с грузинской стороной, о чем ее уведомили ранее.

Как сообщал «Новый День», вечером 21 июня президент РФ Владимир Путин на фоне массовых протестов в Тбилиси временно запретил отечественным авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Президент также поручил кабмину обеспечить помощь в возвращении на родину находящимся в Грузии россиянам и рекомендовал туроператорам и турагентам прекратить продажу туров в Грузию.

Таким образом, с 8 июля будет вновь полностью прекращено регулярное авиасообщение между Россией и Грузией. Напомним, полеты между РФ и Грузией уже прерывались в августе 2008 года из-за войны в Южной Осетии и были возобновлены в сентябре 2014 года

В настоящее время регулярные полеты в Грузию по разным маршрутам осуществляют 6 российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia , Red Wings. Рейсы осуществляются в аэропорты Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Все вышеназванные авиакомпании уже прекратили продажи авиабилетов в Грузию.

В Россию летают две грузинские авиакомпании – Georgian Airways и MyWay Airlines. Ранее сегодня сообщалось, что грузинские авиакомпании на фоне введения запретов на полеты российских перевозчиков в Грузию не остановили продажу билетов в Россию и в обратном направлении и выполняют рейсы в РФ в обычном режиме.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.06.19

Немецкий посол перед отставкой плюнул в сторону Кремля и Крыма. / В Крыму объяснили массовый наплыв украинских туристов. / Известный абориген-оппозиционер идет на выборы в думу Салехарда от КПРФ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»