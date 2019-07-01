Медведев рассказал о хамстве и чванстве единороссов. «Люди отказывают ЕР в доверии»

Премьер-министр России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев констатировал дефицит доверия со стороны населения к возглавляемой им партии власти, несмотря на то, что, за 18 лет с момента создания партии, по его мнению, «сделано не мало». Медведев также выразил недовольство хамами в ЕР. Он указал, что в «Единой России» на слуху не профессиональные политики, а те, «кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство». Об этом глава правительства пишет в статье для «Известий» в преддверии партийной конференции, которая откроется 4 июля.

По словам Медведева, с момента создания ЕР она «прошла серьезный путь». Так, депутаты ЕдРо представлены на всех уровнях – от поселкового совета до Федерального собрания. У представителей партии в исполнительной власти «тоже есть результаты», отметил он. «Но при этом, – подчеркнул премьер-министр, – мы чувствуем определенный дефицит доверия». «Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно», – продолжил он. Медведев привел в пример региональные выборы, состоявшиеся в сентябре 2018 года. Там, где кандидаты и региональные отделения оперативно реагировали на обращения людей, была убедительная победа «Единой России», указал он. «А где этого не хватило – люди просто не хотели идти на участки. Или проголосовали против!, – констатировал лидер партии власти. – В том числе и потому, что не верили в возможность что-то изменить».

Главной проблемой Медведев назвал то, как ЕР общается с людьми: «Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках». В этой связи, указал он, «Единая Россия» «вплотную работает» над своим обновлением. Речь идет о «поддержке гражданских инициатив, цифровизации партии, подборе кадров», пояснил Медведев, заметив, что «перемены начали с регионов».

Глава правительства назвал четыре важных темы для «Единой России». Помимо национальных проектов, выстраивания диалога между партийными структурами и людьми, защиты прав граждан, Медведев указал на необходимость «инструментов контроля за деятельностью партии». Премьер при этом отметил, что в «Единой России» на слуху не профессиональные политики, которых в партии «немало», а те, «кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам».

Медведев отметил, что для борьбы с такими случаями используется внутрипартийный контроль, который позволяет еще на стадии выдвижения кандидатов отсеять тех, кто не «потянет ту огромную работу, которую должен вести депутат, не будет достаточно внимателен к людям». Но нужно также наладить взаимодействие со СМИ, блогерами и гражданскими активистами, подчеркнул Медведев. По его словам, необходимо выстраивать партнерские отношения с теми, «кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона».

Касаясь предстоящих сентябрьских выборов, Медведев признал, что «кампания простой не будет». Он отметил, что перед партией стоит важнейшая задача «убедить избирателей» в том, что «Единая Россия» понимает и знает, как изменить ситуацию в каждом конкретном регионе к лучшему. «И реальными делами доказать это», – заключил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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