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Суббота, 13 июля 2019, 18:17 мск

Новости Политика

Готовится новая «фейковая» атака против Путина и его окружения

Фото: пресс-служба Кремля

Западные спецслужбы готовят новую атаку против президента РФ Владимира Путина и его окружения для обоснования ужесточения антироссийских санкций, передает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник. Сообщается, что эта кампания может повторить сценарий так называемого «Панамагейта» – скандала, связанного с публикацией в западных СМИ досье о российском участии в офшорах в 2015 году.

Источник пояснил, что искусственно формируется выгодная Западу информация, которую выбрасывают в медийное пространство через аффилированные с Госдепом некоммерческие организации, среди которых – «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) и «Международный консорциум журналистских расследований» (ICIJ).

Затем, как уточнил собеседник агентства, эти фейковые новости попадают в СМИ, в том числе подконтрольные влиятельным американским и британским финансистам. По его словам, речь идет о многочисленных фондах, а также об изданиях, открыто финансируемых американскими властями, в том числе о признанных в России «иностранными агентами».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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