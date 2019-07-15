Матвиенко об усыновлении однополыми семьями: это приведет к вырождению

Право однополым семьям усыновлять детей приведёт к вырождению человечества. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». «Право однополым семьям усыновлять детей, на мой взгляд, оно приведет просто к вырождению человечества», – цитирует ее РИА «Новости».

По мнению Матвиенко, «размываются и подвергаются эрозии» и другие фундаментальные основы общества. «В законодательстве некоторых государств вместо слов «мама», «папа» введены новые понятия «родитель номер один» и «родитель номер два». Можно ли представить, что вместо первого слова «мама», младенец произнесет – «родитель номер один»?» – сказала она. Валентина Матвиенко подчеркнула недопустимость «размывания» таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.07.19

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