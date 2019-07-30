«Путин стал рутинной фигурой, не способной решить проблемы страны»: у россиян изменилось восприятие президента

За последние два года число россиян, которые бы хотели, чтобы Владимир Путин оставался президентом РФ после окончания нынешнего срока полномочий в 2024 году, снизилось с 67% до 54%. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». При этом 38% респондентов этого не хотят – за последний год доля россиян, разделяющих эту позицию, выросла на 11%. Еще 8% затруднились с ответом – это рекордно малый показатель, прежде он составлял от 14 до 26%. По мнению руководителя «Левада-центра» Льва Гудкова, в обществе стали воспринимать Владимира Путина не как лидера, а как рутинную фигуру, не способную улучшить ситуацию в стране.

Максимального значения с июля 2001 года достигло число тех, кто полагает, что люди доверяют Путину, так как не видят альтернативного политика, на кого можно положиться: так ответили 43% респондентов против 29% в 2016 году. Каждый четвертый россиянин (24%) при этом надеется, что Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны. Однако этот вариант набрал наименьшее число голосов за 19 лет. К примеру, в ноябре 2016 года таких насчитывалось 39%.

Впрочем, на электоральный рейтинг Путина, рухнувший в июне прошлого года из-за пенсионной реформы, эти изменения влияния не оказали – сейчас он стабилизировался: действующего главу государства готовы поддержать 40% всех опрошенных или 54% тех, кто был готов голосовать на президентских выборах на момент опроса.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков, комментируя результаты опроса газете «Ведомости», отметил, что за последние несколько лет в обществе сильно размылась надежда на то, что Путин выведет страну из ухудшающегося экономического положения. «Наиболее критично к нему относятся люди 25-30 лет, более обеспеченные и образованные, – группа, которая через некоторое время будет задавать тон», – сказал социолог, заметив, что «в Москве такие установки выражены максимально». «Они будут влиять все больше, и мы увидим усиление негативного тренда в отношении к президенту», считает он.

Гудков убежден, что авторитет действующего президента России в больше степени инерционный и держится на его безальтернативности. «Никто из вероятных преемников не может взойти на политическую сцену, поэтому авторитет президента сегодня в большой степени инерционный, нет новых достижений, – отметил эксперт. В стране снижается уровень жизни и «наступает раздражение, которое власти нечем нейтрализовать», – добавил Гудков. Социолог прогнозирует, что власть будет применять «все больше репрессивных методов… против самых активных возрастных категорий», однако «эффект будет обратным».

Минимальную долю, тех кто затруднился с ответом, Гудков объясняет усилившейся поляризацией общества. «Мы приближаемся к ситуации 2011-2013 годов, когда был пик антипутинских настроений», – полагает социолог, однако сейчас, по его словам, «социальная база недовольства гораздо шире». «Оно захватывает не только «креативный класс», присоединяются и бедные группы населения, потому что по ним нынешняя ситуация бьет сильнее», – пояснил он. Однако, по словам Гудкова, «пока эта масса раздражения сдерживается тем, что нет лидера, который мог бы консолидировать недовольство».

Глава «Левада-центра» также отметил, что жители России стали воспринимать Путина не как лидера, определяющего процесс, а как рутинную фигуру, не способную улучшить ситуацию. Социолог добавил, что «за полтора года число решивших голосовать за Путина снизилось с 70% (в январе 2018 – прим. ред.) до 54% (в июле 2019 года – прим. ред.)», и, по его мнению, «этот процесс будет продолжаться».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.07.19

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