Валентина Матвиенко в третий раз возглавила Совет Федерации

Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Федерации на новый срок. Такое решение принято в среду, 25 сентября, на первом пленарном заседании верхней палаты российского парламента в осеннюю сессию. За переизбрание Матвиенко проголосовали все 153 сенатора. Таким образом, она в третий раз возглавила Совфед.

Валентина Матвиенко занимает пост спикера Совет Федерации с 2011 года. В СФ она представляет исполнительную власть Санкт-Петербурга. После выборов 8 сентября избранный губернатор Северной столицы Александр Беглов своим постановлением продлил полномочия Матвиенко в качестве представителя от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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