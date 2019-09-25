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Среда, 25 сентября 2019, 10:57 мск

Новости Политика

Валентина Матвиенко в третий раз возглавила Совет Федерации

Фото: пресс-служба Кремля

Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Федерации на новый срок. Такое решение принято в среду, 25 сентября, на первом пленарном заседании верхней палаты российского парламента в осеннюю сессию. За переизбрание Матвиенко проголосовали все 153 сенатора. Таким образом, она в третий раз возглавила Совфед.

Валентина Матвиенко занимает пост спикера Совет Федерации с 2011 года. В СФ она представляет исполнительную власть Санкт-Петербурга. После выборов 8 сентября избранный губернатор Северной столицы Александр Беглов своим постановлением продлил полномочия Матвиенко в качестве представителя от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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