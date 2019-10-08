Кремль дал отповедь Лукашенко после слов о конфликте РФ и Украины в Донбассе

Боевые действия в Донбассе, начавшиеся в 2014 году, являются конфликтом между Россией и Украины. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко на международном форуме «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» в Минске 8 октября, призвав не кривить душой относительно этой ситуации.

«Не надо говорить, что это не конфликт России и Украины, – цитирует белорусского лидера агентство «Белта». – Тут (на форуме – прим. ред.) осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны». Лукашенко добавил, что не надо игнорировать, избегать руководителей непризнанных ЛНР и ДНР. «Но важно, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и приняли решение», – подчеркнул он.

Президент Белоруссии призвал страны Европы принимать более активные меры в решении конфликта на юго-востоке Украины. «Украинский конфликт – это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет – будем собираться, разговаривать, но толку будет мало», – отметил Лукашенко.

При этом он выразил уверенность, что без участия США эту проблему урегулировать не получится, потому что Вашингтон погружен «не только в проблемы Крыма, Донбасса, целостности Украины», но и в целом в политические и экономические процессы. «Американцы это уже не отвергают», – указал Лукашенко.

Белорусский лидер также обратил внимание на опасность конфронтации между Востоком и Западом. По его мнению, градус в отношениях уже достиг предела. Лукашенко полагает, что после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ключевых США и России процесс разрушения архитектуры контроля над вооружениями фактически вышел на финиш. «Последний рубеж – Договор по стратегическим наступательным вооружениям. Если стороны не договорятся о его продлении, через два года мир окажется в ситуации, когда отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться», – предупредил он. «Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой действительно – пропасть», – заключил белорусский президент.

Слова Лукашенко о конфликте России и Украины в Донбассе прокомментировал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. Пресс-атташе Кремля заявил, что Россия не была, не является и не будет стороной конфликта в Донбассе. По его словам, происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом.

Песков отметил, что неважно, кто кем кого считает, а важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов, передает РБК. По его мнению, важно помочь Украине решить проблему юго-востока.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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