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Среда, 6 ноября 2019, 12:30 мск

Новости Политика

Медведев принял отставку куратора «мусорной» реформы в Минприроды

Владимир Логинов, фото: mnr.gov.ru

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев уволил заместителя министра природных ресурсов и экологии России Владимира Логинова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

В документе говорится, что 54-летний чиновник освобожден от должности по собственному желанию.

Логинов был назначен замглавы Минприроды в конце ноября 2018 года. В его обязанности входил контроль и координация работы департамента госполитики в сфере охраны окружающей среды и департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами.

В СМИ Логинова называют куратором «мусорной» реформы, которая с 1 января 2019 года стартовала в России. Чиновник не комментирует свой уход из Минприроды.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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