Медведев ответил на вопрос о закрытии YouTube в Рунете

Никто в России не собирается закрывать сервис YouTube. Такое заявление сделал глава российского правительства Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в интервью российским телеканалам. В частности Медведева попросили ответить, скажется ли на работе сервиса принятие закона о суверенном интернете.

По его словам, с данной площадкой никто бороться не собирается, а те люди, которые там зарабатывают, смогут это делать и впредь. Однако он отметил, что на ситуацию может повлиять постоянно меняющаяся политика самого YouTube.

«Ничего никто закрывать не собирается. И YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать. Хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube. Вы знаете, она тоже меняется, они её делают более строгой и в части авторских прав, и в части коммерческого соглашения, и целого ряда других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды», – сказал премьер-министр.

Он также отметил, что закон, который иногда называют законом о суверенном интернете, не направлен на тотальные запреты, а также констатировал, что запреты в Сети неэффективны, их легко обойти.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.12.19

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