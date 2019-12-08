российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 8 декабря 2019, 16:18 мск

Новости Политика

Минская оппозиция вышла на новую акцию против интеграции России и Белоруссии

Фото: 4esnok.by

Сегодня в Минске белорусская оппозиция вновь вышла на акцию протеста против углубления интеграции республики с Россией. Участники демонстрации высказали недовольство углублением интеграции с РФ и выступили против «дорожных карт», которые, по их мнению, могут повлечь утрату суверенитета Белоруссией.

Сегодня протестующие собрались на Октябрьской площади в Минске под бело-красно-белыми флагами и с плакатами с призывами против интеграции с РФ. Участники акции периодически выкрикивали: «Это – наша страна», «Независимость», «Живет Беларусь» и другие лозунги, передает РИА «Новости».

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые «дорожные карты». В субботу переговоры прошли на уровне президентов. По их итогам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил журналистам, что у Москвы и Минска есть понимание, как продвигаться по спорным вопросам. По его словам, стороны значительно сблизились, в том числе в вопросах нефти и газа.

Ранее Лукашенко в обращении к белорусским парламентариям подверг критике заявления оппозиции о том, что власти «сдают» независимость с помощью интеграции с Россией. Белорусский лидер отмечал, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например, о создании единого парламента. Белорусский лидер также неоднократно говорил о важности развития интеграции с РФ на равноправной основе и исполнения всех заключенных ранее договоренностей.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 08.12.19

Деградация: Шойгу оценил отношения России и НАТО. / Жириновский назвал самое страшное преступление в истории России. / Якутский шаман, собравшийся «изгонять Путина», возобновил поход в Москву. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Белоруссия

«Тихий» прогресс: после переговоров с Путиным Лукашенко уехал без заявлений для прессы

«Интэграция – не!» Белорусская оппозиция вышла на митинг против объединения с Россией

«Главное запомните: я не пацан…» Лукашенко оценил перспективу вхождения Белоруссии в состав России

Президент Белоруссии в Сербии: «Многие хотели нас рассорить»

Белград встречает белорусского президента

В Белоруссии запретят одноразовый пластик в кафе и ресторанах

«Он друг нашей страны»: президент Сербии заступился за Лукашенко

Белорусы стали жертвами мошенников из России, нашедших «царский клад»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Белоруссия,