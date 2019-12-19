Путин о дорогих билетах на Камчатку: «Пусть «Аэрофлот» не нагнетает, у него есть резервы для субсидирования»

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе ежегодной пресс-конференции на вопрос журналиста с Камчатки о дороговизне и недоступности авиабилетов на «большую землю», заявил, что льготные билеты никто не собирается отменять. По его словам, программа субсидирования авиаперевозок расширяется за счет других регионов. Путин отдельно упомянул авиакомпанию «Аэрофлот», заявив, что у перевозчика есть резервы для субсидирования перевозок. По словам президента, «Аэрофлот» нагнетает, сетуя на плоские тарифы, и пытается таким образом выдавить деньги на организацию льготных перелетов.

«Добиваться нужно роста доходов граждан, которые медленно растут, и снижения издержек перевозчиков», – заявил Путин. «Будем продолжать программы, – пообещал Путин. – Есть резервы. С министрами мы обсуждали, с «Аэрофлотом».

Путин также заявил, что его редкие визиты в регион не связаны с дороговизной билетов на Камчатку, указав, что входит в льготную категорию. Вместе с тем, он заверил, что регион не выпадает из поля зрения президента и правительства

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.19

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