Путин о «мусорной» реформе: «Нужен диалог с людьми и общественный контроль»

В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости прямого диалога с людьми по всем вопросам, касающимся «мусорной» реформы. Так глава государства ответил на вопрос журналиста из Ленинградской области, почему Санкт-Петербург не торопится с решением вопроса об утилизировании мусора, а вывозит отходы в область. «Можно ли поторопить город?», – поинтересовался корреспондент.

Путин отметил, что Россия ежегодно генерирует 70 млн тонн мусора. «Такой отрасли как переработка отходов, не было, мы создаем ее с нуля. И основные решения в целом приняты», – отметил он. Так, по его словам, «создан федеральный оператор и 200 с лишним региональных, принята схема территориального планирования». Однако, указал, президент, «не хватает прямого общения с гражданами: нужно показывать как будет вывозиться, где захораниваться».

Путин при этом упомянул о недовольстве населения ростом тарифа на вывоз и утилизацию отходов. «Нужно это все прозрачно объяснить, за что они платят», – подчеркнул президент.

«Может быть в Ленобласти такая же ситуация. А куда вывозить? К Северному Ледовитому океану – это еще дороже будет. Петербург и Ленобласть – единая структура, – продолжил Путин. – Но нам нужно развивать отрасль строительством предприятий. И людям тоже нужно объяснять, что это за предприятия, будет ли ущерб, создадут ли они проблемы для людей».

Президент при этом указал, что «в крупных мегаполисах мира – в Токио – такие предприятия находятся в черте города, и они не разрушают экологию, не воняют, не дымят».

«Для этого нужен общественный контроль. Еще раз прошу ОНФ уделить этому вопросу внимание», – заключил Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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