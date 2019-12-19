«Донбасс порожняк не гонит»: Путин бросил камень в Зеленского

Президент РФ Владимир Путина во время ежегодной пресс-конференции заявил, что его насторожило заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений.

«Ситуация тогда зайдет в тупик, – полагает глава государства. – Особый статус Донбасса должен быть сохранен и перемещен в Конституцию. Однако украинское руководство против этого и отказывается от прямого диалога с Донбассом, констатировал Путин. «Нужен прямой диалог с Донбассом, но его нет», – сказал он.

При этом российский лидер высказал мнение, что «децентрализация (на Украине – прим. ред.) нужна, но не взамен минским соглашениям и по согласованию с регионами, а этого нет».

Путин также заявил о целесообразности продолжения работы в «нормандском формате». «Предстоящая в апреле встрече будет позитивна, если будут положительные изменения», – сказал президент. «Проведен отвод войск, но не по всей линии. Сократились обстрелы, но они есть», – указал Путин, назвав ошибкой отказ Киева от разведения сил по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Российский президент, говоря о Минских соглашениях, в очередной раз заявил, что закрытие границы с России должно начаться после проведения выборов в Донбассе, которые должны пройти после предоставления республикам особого статуса. Именно это зафиксировано в этих договоренностях.

Путин также заявил, что иностранных войск в Донбассе нет, там есть граждане европейских стран, которые находятся там добровольно.

«Мне все время задают вопрос, откуда у них танки, но это их техника, а не иностранная», – подчеркнул президент.

Путин при этом заявил, что конфликт в Донбассе нужно решать через диалог, а не силой. «Когда мы избавимся от этого… То есть руководство Украины избавится от таких взглядов, подвижки будут», – убежден он, напомнив, что украинские власти сами отрезали Донбасс, введя его блокаду. «Вряд ли можно решить проблему силой», – указал Путин. «Донбасс порожняк не гонит», – добавил он, отметив, что это фраза хулиганская, но верная.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.19

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