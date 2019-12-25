В Госдуме предложили учредить «новогодний капитал» для одиноких пенсионеров

Следует рассмотреть возможность введения в России дополнительных выплат для одиноких пенсионеров в виде «новогоднего капитала». С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Предложение он направил главе Минтруда Максиму Топилину, сообщает RT.

Парламентарий считает необходимым выплачивать «новогодний капитал» одиноким пожилым россиянам, чтобы они имели возможность приобрести к праздничному столу продукты без ущерба для своего и без того скромного бюджета. Депутат полагает, что благодаря этой мере, государство подарит пожилым людям возможность «провести праздники так, как им захочется».

Впрочем, Чернышов не указал ни конкретный размер выплаты, ни то, из каких средств она будет обеспечена. По его словам, размер «капитала» следует привязать к средней пенсии в регионе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.12.19

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