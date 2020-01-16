Мишустин проводит переговоры с лидерами фракций Госдумы перед утверждением на посту премьера

Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин сегодня утром приехал в Госдуму для встречи со спикером парламента Вячеславом Володиным и лидерами фракций. По данным советника Володина – Анастасии Кашеваровой, Мишустин уже переговорил со спикером Госдумы. Сейчас он проводит встречу с фракцией «Единой России». Далее он встретится с фракциями ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

Сегодня Госдума на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру на должность председателя правительства. Заседание начнется в полдень.

Накануне Мишустин уже встречался с Володиным и руководителями фракций в рамках внеочередного заседании Совета Госдумы. Общение длилось более часа. По словам спикера Госдумы, «он (Мишустин – прим. ред.) достаточно подробно ответил на многие вопросы». ««Это общение позволило нам сформировать мнение, что было бы правильным продолжить завтра обсуждение кандидатуры в рамках фракций», – приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Напомним, накануне правительство РФ ушло в отставку. Это произошло после оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором было объявлено о проведении конституционной реформы. В качестве кандидата на должность нового главы кабмина президент выдвинул руководителя ФНС Михаила Мишустина.

Москва, служба информации РИА «Новости»

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