Мишустин анонсировал изменения в составе правительства

Фракция «Единой России» в Госдуме единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР, вице-спикер Госдумы Андрей Турчак. Он назвал Мишустина «высочайшим профессионалом с большим управленческим опытом». «Партия «Единая Россия» и наша фракция в Госдуме поддерживают предложение президента и готовы активно совместно с кабинетом министров работать на благо страны», – приводит слова Турчака сайт ЕР.

Михаил Мишустин сегодня утром прибыл в Госдуму для встречи со спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным и руководителями фракций. Переговоры проходят перед пленарным заседанием Госдумы, в ходе которого будет рассмотрен вопрос об утверждении главы ФНС новым премьер-министром.

К настоящему времени Мишустин уже провел встречу с фракцией «Единой России». Сейчас он встречается с фракций ЛДПР, далее последует встреча с фракциями КПРФ и «Справедливой России».

Депутат от ЕР Ирина Яровая по итогам встречи партийной фракции с Мишустиным сообщила, что состав правительства в ходе консультаций с ЕР не обсуждался.

Депутат Госдумы от ЕР Виктор Водолацкий в свою очередь рассказал, что Мишустин пообещал изменения в составе правительства, но подробности предпочел не уточнять. «Я вам передаю слова Мишустина дословно: изменения будут. Но какие, он не уточнил», – цитирует парламентария «Интерфакс».

Сам Мишустин позже заявил журналистам о готовности к работе в должности главы правительства. Он пообещал, что новый кабмин будет работать при тесном сотрудничестве с парламентом.

Тем временем в Сети появилось видео со встречи Мишустина с фракцией ЕР. На записи кандидат в премьеры перечислил главные направления в работе в должности председателя правительства. По его словам, необходимо «серьезно заниматься институциональными реформами, реформой управления и самые современные информационные технологии привносить». Мишустин отметил, что это нужно делать в первую очередь. Ролик опубликовала советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне правительство РФ ушло в отставку. Это произошло после оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором было объявлено о проведении конституционной реформы. В качестве кандидата на должность нового главы кабмина президент выдвинул руководителя ФНС Михаила Мишустина.

Сегодня Госдума на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру на должность председателя правительства. Заседание начнется в полдень.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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