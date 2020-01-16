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Четверг, 16 января 2020, 11:51 мск

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Отставка правительства России привела в замешательство Вашингтон

В госдепартаменте США прокомментировали отставку правительства России. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус заявила в эфире телеканала RTVI, что в госдепе следят за последними политическими событиями в РФ и пытаются понять, что значит ситуация с отставкой российского кабмина.

В то же время дипломат отметила, что «мы находимся на стороне граждан России», напомнив, что президент США Дональд Трамп не один раз говорил, что хочет улучшения отношений с Россией. По ее словам, «тут все зависит от лидеров в России – захотят ли они изменить враждебное поведение». Ортагус пояснила, что речь идет о «вмешательстве России в американские выборы в 2016 году». При этом она выразила надежду, что Кремль «учтет наши требования перемен во внешней политике».

Как сообщал «Новый День», 15 января правительство РФ в полном составе ушло в отставку. Это произошло после оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства анонсировал конституционную реформу. В качестве кандидата на должность нового главы кабмина президент выдвинул руководителя ФНС Михаила Мишустина. Дмитрию Медведеву Путин предложил пост замглавы Совета Безопасности России.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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