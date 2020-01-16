Отставка правительства России привела в замешательство Вашингтон

В госдепартаменте США прокомментировали отставку правительства России. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус заявила в эфире телеканала RTVI, что в госдепе следят за последними политическими событиями в РФ и пытаются понять, что значит ситуация с отставкой российского кабмина.

В то же время дипломат отметила, что «мы находимся на стороне граждан России», напомнив, что президент США Дональд Трамп не один раз говорил, что хочет улучшения отношений с Россией. По ее словам, «тут все зависит от лидеров в России – захотят ли они изменить враждебное поведение». Ортагус пояснила, что речь идет о «вмешательстве России в американские выборы в 2016 году». При этом она выразила надежду, что Кремль «учтет наши требования перемен во внешней политике».

Как сообщал «Новый День», 15 января правительство РФ в полном составе ушло в отставку. Это произошло после оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства анонсировал конституционную реформу. В качестве кандидата на должность нового главы кабмина президент выдвинул руководителя ФНС Михаила Мишустина. Дмитрию Медведеву Путин предложил пост замглавы Совета Безопасности России.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 16.01.20

«Единая Россия» не стала отправлять Медведева в отставку с партийной должности. / Мишустин анонсировал изменения в составе правительства. / В Свердловской области началась ревизия избирательных участков. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»