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Понедельник, 20 января 2020, 13:51 мск

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В Москве оппозиция готовит шествие против изменения Конституции

Оппозиция решила подать в мэрию Москвы заявку на проведение 29 февраля шествия против конституционной реформы, объявленной президентом РФ Владимиром Путины в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил политик Илья Яшин в своем фэйсбуке. Он отметил, что акция пройдет в форме политического марша, цель которого – «сменяемость власти в России и выступление против узурпации».

Яшин рассказал, что решение о проведении шествия принял оргкомитет марша памяти Бориса Немцова, в который вошли представители «Солидарности», ФБК, «Яблока», «Парнаса», Либертарианской партии, Партии перемен, «Мемориала».

Политик полагает, что прошедшие в минувшие выходные первые акции против конституционной реформы – пикеты у администрации президента и шествие по бульварам – недостаточны. «Всё это можно приветствовать, но понятно, что обществу нужна крупная и по-настоящему массовая акция», – подчеркнул он.

На прошлой неделе мэрия Москвы согласовала митинг против внесения изменений в Конституцию, намеченный на 1 февраля, не уточнив журналистам, кто подавал заявку на протестную акцию. Предполагается, что митинг пройдет на проспекте академика Сахарова на внешней стороне Садового кольца – от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой. В заявке указано 10 тысяч участников.

Как сообщал «Новый День», в своем послании российскому парламенту Владимир Путин предложил провести масштабную конституционную реформу. В частности, речь идет о закреплении в Основном законе страны роли Госсовета, наделении Госдумы правом утверждать председателя правительства и министров, а также ужесточении требований к кандидату на роль главы государства. Претендовать на этот пост сможет тот, кто проживает в России не менее 25 лет и никогда не имел гражданства или вида на жительство в другом государстве. Голосование по президентским поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля, сообщал ранее РБК со ссылкой на источники.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Конституционная реформа-2020

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