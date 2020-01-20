Рабочая группа перечислила статьи Конституции, требующие изменений. Путин уже внес поправки в Госдуму

Рабочая группа по изменению Конституции высказалась за определение в Основном законе РФ роли и статуса Госсовета. По мнению руководителей группы, в Конституции должны быть прописаны ключевые вопросы статуса Госсовета, включая принципы его формирования, для этого также нужно принять федеральный закон о Госсовете. Они также отметили, что Госсовет необходимо эффективно встроить в систему государственных органов. При этом этот орган должен «иметь самостоятельное значение», а не дублировать Совет Федерации, полагает рабочая группа. Об этом говорится в письме рабочей группы по подготовке поправок, направленном президенту РФ.

В числе других предложений – расширение компетенции Конституционного суда в части проверки законов, принимаемых парламентом. Порядок осуществления этого полномочия требует проработки, отмечают сопредседатели рабочей группы. По их мнению, следует четко определить, о каких именно законодательных актах идет речь.

В обращении сопредседателей рабочей группы также говорится о необходимости «серьезной проработки» вопроса соотношения систем государственной и муниципальной власти, передает «Интерфакс». По их мнению, при закреплении в Конституции принципа единства публичной власти (корректировка статьи 132) нужно «действовать так, чтобы не пострадали конституционные гарантии местного самоуправления». Руководители группы полагают, что «механизмы взаимодействия разных уровней власти требуют дополнительной проработки».

Для закрепления приоритета Конституции над международным законодательством рабочая группа предложила внести поправки в статью 79. При этом руководители рабочей группы подтвердили необходимость сохранения в Основном законе правовых позиций, направленных на уважение основных принципов международного права. Для этого требуется «выверенный подход» при разработке норм, усиливающих приоритет Конституции РФ на территории России». При этом, указывается в письме, «имплементированные в российскую правовую систему международные договоры становятся ее частью и в силу положений ст. 4 и ч. 1 ст. 15 Конституции РФ должны подчиняться ее действиям».

Кроме того, рабочая группа предложила внести пункты об исполнении государством в лице правительства РФ социальных обязательств в статьи 75 и 114 Конституции. Речь идет о закреплении положений о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума, и достойном пенсионном обеспечении.

Помимо этого, рабочая группа предложила расширить полномочия Федерального собрания и уточнить полномочия президента – парламент в этом случае получит возможность утверждать членов кабинета министров. За президентом предложено оставить контроль за деятельностью правительства и руководство вооруженными силами и правоохранительными органами, сообщает РБК.

Авторы поправок также предложили ужесточить требования к кандидату на должность президента РФ и прописать основные требования к лицам, замещающим ключевые государственные должности, членам парламента и судьям.

Таким образом, по мнению рабочей группы, корректировки требуют как минимум 14 статей Основного закона страны.

Тем временем, законопроект о поправках в Конституцию РФ уже внесен президентом РФ на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. По его словам, представителять главу государства при рассмотрении данного проекта закона в парламенте будут сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия) Хабриева.

Напомним, поправки в Конституцию президент Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию. В частности, он предложил прописать в Основном законе его приоритет над международным законодательством и соглашениями. Также Путин инициировал перераспределение полномочий между ветвями власти и введение ограничений для госчиновников и судей. При этом Путин заявил, что не подлежат изменению первая и вторая главы Конституции РФ («Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина»). Президент предложил вынести поправки на всероссийское голосование. Позже в Кремле и ЦИК уточнили, что референдума об изменении Основного закона страны не будет. Источники СМИ сообщают, что голосование будет проведено весной. При этом называется конкретная дата – 12 апреля, об этом, в частности, сегодня рассказал источник РБК.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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