Жители России назвали самого популярного иностранного политика

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), самым популярным зарубежным политиком у россиян является президент Белоруссии Александр Лукашенко. Позитивное отношение жителей РФ объясняется тем, что белорусский лидер воспринимается как пророссийский политик.

Ранее симпатии россиян были на стороне бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, пишут «Известия» «Сейчас Назарбаев несколько в тень отошел. На нашем горизонте по-прежнему остается Лукашенко, но отношение к нему связано не с его нефтяной, газовой и торговой политикой, не с торговлей «белорусскими креветками». Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех «но» воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят», – объяснил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Старшее поколение россиян считает Лукашенко рачительным хозяином, обеспечивающим жесткий порядок в своей стране. Впрочем, есть и другое мнение. Молодежь видит Лукашенко последним диктатором Европы – странным смешным чудаком из прошлого века, абсолютно несовременным.

По словам Фёдорова, в последнее время изменилось отношение россиян к главе Украины Владимиру Зеленскому. «Хайп прошел, схлынул первый интерес к тому, что человек из народа или даже его слуга становится главой целого государства, причем для нас очень важного и близкого. Реальные дела Зеленского пока не очень внушают доверие – люди видят, что проблема Донбасса не решена, а нынешняя внутренняя политика не отличается существенно от политики Петра Порошенко», – рассказал глава ВЦИОМ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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