«Эксперименты недопустимы»: Путин высказался о переходе России к парламентской форме правления

Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области высказался насчет парламентской формы правления в России. Глава государства заявил, что в нашей стране «теоретически это возможно, но нецелесообразно». Путин подчеркнул, что «нам лучше не экспериментировать» с такой формой правления.

Президент отметил, что такой вид правления, как парламентская республика, достаточно широко распространен в мире, особенно в Европе, но для России не подходит.

«У нас это теоретически возможно, но целесообразно ли? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет», – сказал Путин. Он объяснил свою позицию отсутствием в России многолетнего опыта функционирования политических партий, что, по его мнению, необходимо для эффективной парламентской республики.

Путин полагает, что в России политические движения, обычно, связаны с одним человеком. «В Европе столетиями некоторые партии существуют. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком», – заявил он. В качестве примера президент привел руководителя ЛДПР Владимира Жириновского: «Есть Жириновский – есть ЛДПР, нет Жириновского…» (цитата по «Интерфаксу»).

При этом он назвал идею парламентской формы правления «хорошей», но при этом усомнился в способности функционировать ЛДПР без своего лидера. «Нам лучше не экспериментировать», – заключил глава государства.

Владимир Путин в то же время отметил, что парламентская форма правления иногда «дает сбои», упомянув про политические кризисы в ряде стран, где партии «не могут сформировать правительство по полгода». «Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода – катастрофа», – указал он.

По мнению Путина, для России нужна «крепкая президентская власть», поскольку РФ – это «страна с большой территорией, гражданами разной национальности и вероисповедания».

Напомним, 15 января президент РФ обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором объявил о проведении конституционной реформы. 20 января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию России. Глава государства предложил закрепить обязательные требования к должностным лицам – в частности, запрет на гражданство и вид на жительство другого государства, ужесточение требований к кандидатам на должность президента РФ, а также прописать в Конституции гарантии обязательной индексации пенсий и социальных выплат и величину МРОТ не ниже прожиточного минимума.

В числе других поправок к Основному закону страны – закрепление приоритета Конституции перед международными договорами, ограничение занятия должности президента РФ двумя сроками. Также президент предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров, наделить президента правом формировать Госсовет, который будет определять основные направления внешней, внутренней, социально-экономической политики государства, и закрепить его статус в федеральном законе.

Госдума, как ожидается, рассмотрит президентские поправки в Конституцию в первом чтении на пленарном заседании 23 января.

Липецк, служба информации РИА «Новый День»

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