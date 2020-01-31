Стала известна зарплата Медведева на новом посту

Экс-премьер Дмитрий Медведев, который стал заместителем председателя Совета безопасности, будет получать 618 000 рублей в месяц. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе говорится, что зампред Совбеза назначается и освобождается от должности главой государства, его полномочия также определяются президентом. Документ вступил в силу с 16 января.

Кроме того, у Медведева есть право на пожизненное содержание, так как он занимал должность главы государства. Ежемесячно экс-президент получает от 75% зарплаты, которая была у него на этом посту. Однако если бывший глава государства работает госслужащим, содержание ему не платят.

Согласно декларации в 2018 году в должности премьера Медведев заработал 9,9 млн рублей. В предыдущие два года его доход составлял около 8,6 млн рублей в год. Его жена Светлана никаких доходов она не имеет.

Накануне Совет Федерации одобрил закон о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности РФ, которая создается для бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Инициативу главы государства единогласно поддержали 145 сенаторов.

Медведев объявил об отставке правительства 15 января после того, как президент анонсировал кардинальные изменения Конституции. Новым премьером назначен Михаил Мишустин, занимавший пост главы Федеральной налоговой службы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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