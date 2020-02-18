В Госдуму внесены поправки об индексации пенсий работающим пенсионерам, кабмин РФ – против

В Госдуму внесены поправки в федеральный закон «О страховых пенсиях», предусматривающие восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Автор инициативы – сенатор Василий Иконников – предложил вернуть в 2020 году механизм индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, который действовал до 2016 года, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Он назвал несправедливым отсутствие индексации пенсий у работающих пенсионеров, «поскольку в ходе осуществления своей трудовой деятельности они рассчитывали на будущую выплату им страховой пенсии, исправно уплачивая соответствующие страховые взносы». При этом, указал политик, уровень заработных плат большинства работников пенсионного возраста невысок – подтверждением этого является наличие феномена «трудовой бедности» в России, поэтому «они (работающие пенсионеры – прим. ред.) вынуждены рассчитывать на пенсионные выплаты для поддержания уровня жизни».

Сенатор напомнил, что индексация пенсионных выплат работающим пенсионерам была отменена из-за высокого уровня дефицита федерального бюджета. В частности, в 2015 году расходы федеральной казны превысили доходы на 1,961 трлн. рублей, указал политик, напомнив, что в 2016 году бюджетный дефицит составил почти 3 трлн. рублей.

«В настоящее время предпосылки для сохранения действия данной нормы отсутствует, – отметил автор инициативы. – Профицит федерального бюджета в 2020 году ожидается в размере 876,1 млрд. рублей».

В то же время, как указывается в пояснительной записке, реализация предложения потребует дополнительных расходов Пенсионного фонда РФ в 368,5 млрд рублей в 2020 году, 426,4 млрд рублей в 2021 году и 524,6 млрд рублей в 2022 году. Финансировать данные расходы предлагается за счет использования профицита федерального бюджета.

Между тем правительство России отказалось поддержать эту идею, отметив, что инициатива «требует дополнительного обоснования». В отзыве кабмина говорится, что индексация пенсий является компенсацией инфляционных издержек, которые для работающих пенсионеров покрываются за счет зарплаты.

Кроме того, в правительстве отметили, что законопроект подготовлен без учета требований статьи 83 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой документ должен определять источники расходов, поскольку «его принятие потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета».

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию размера пенсий. Однако, как заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон страны Талия Хабриева, предложенных главой государства поправок в Конституцию недостаточно для восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам. По ее словам, для этого нужно скорректировать федеральный закон. «Конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве», – пояснила Хабриева (цитата по РБК). В то же время близкий к Минфину источник издания сообщил, что в кабмине индексация пенсий работающим пенсионерам «пока не обсуждается».

Москва, Наталья Аникина

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