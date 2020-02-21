«Это путь к развязке споров», – Лукашенко выторговал у России компенсацию за нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с российским коллегой, в ходе которого Минск получил от Владимира Путина предложение по поводу поставок нефти. По его словам, российский президент позвонил и внес «неожиданное предложение». Оно заключается в компенсации потерь Белоруссии от снижения экспортной пошлины. Отметим, что экспортная пошлина снизилась из-за налогового маневра в России.

«Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины получим, допустим, $700 млн. Он сказал: мы $300 млн (выпадающие доходы от налогового маневра в России – прим.ред.) компенсируем», – цитирует Лукашенко БелТа. Речь идет, по его словам, в том числе о возмещении «за счет премий [нефтяным] компаниям». Ранее Лукашенко неоднократно ставил перед Московой вопрос о компенсировании потерь в связи с налоговым маневром. Похоже, он добился своего.

Минск, по его словам, готов «обсчитать» предложенный вариант. Однако, подчеркнул Лукашенко, «это не имеет значения», поскольку Россия – монополист и может продавать товар «по справедливым ценам, может продавать не по справедливым». «Мы ни от кого больше нефть не получали. То же самое и по газу», – отметил он.

Белорусский президент при этом указал, что предложение со стороны Москвы – это «хоть какой-то путь к развязке споров» по нефтяному вопросу, поскольку Россия предлагает сохранить «финансовый уровень по нефти прошлого года».

«Мы сейчас посчитаем это все», – сказал президент Белоруссии, отметив, что других предложений со стороны России пока нет, однако это «хоть какое-то движение вперед».

По итогам переговоров с президентом РФ Лукашенко поручил премьер-министру Белоруссии, чтобы «все было рассчитано и достигнуто соглашение по дальнейшей работе в данной сфере».

Позже пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся сегодня телефонном разговоре Владимира Путина с Александром Лукашенко. В сообщении отмечается, что стороны обсудили «некоторые актуальные вопросы развития двусторонних отношений» в продолжение двухсторонних переговоров на высшем уровне 7 февраля в Сочи. «Особое внимание уделено взаимодействию в энергетической сфере и реализации крупных совместных проектов», – говорится в заявлении Кремля.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков отказался уточнить «нюансы» обсуждения Путиным и Лукашенко нефтяного вопроса, отметив лишь, что «обсуждались различные вопросы, связанные с поставками российской нефти, со стоимостью». По его словам, работа по этим вопросам будет продолжена, передает RT.

Обновлено. Отвечая на вопрос насчет предложенной Путиным компенсации Минску, о чем ранее заявил Лукашенко, пресс-атташе Кремля заявил, что «об этом речи не идет пока». По его словам, есть «запросные позиции сторон», и поэтому «рассматриваются разные варианты, в смысле нахождения взаимоприемлемых опций» (цитата по РИА «Новости»).

Нефтяной вопрос стал актуальным для Минска после того, как с 1 января 2020 года поставки нефти из России в Белоруссию были приостановлены из-за того, что стороны не смогли заключить новый договор, а действие старого прекратилось. 4 января прокачка российской нефти в Белоруссию была возобновлена. Сейчас «черное золото» Минску поставляют российские независимые производители – компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», но они обеспечивают лишь малую часть потребностей Белоруссии.

Прошедшие после Нового года переговоры по поставке российской нефти оказались безрезультатными. Минск вынужден искать альтернативные российским поставки нефти – предложения о покупке нефти были направлены на Украину, в Польшу, страны Прибалтики, Казахстан и Азербайджан. Позже стало известно, что Белоруссия закупила норвежскую нефть. В феврале лидеры двух стран вновь провели переговоры, но договориться о ценах на поставки нефти не смогли.

Минск, Наталья Аникина

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