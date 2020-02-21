Компенсация будет, но частичная: Москва раскрыла суть «нефтяного предложения» Минску

Стали известны подробности российского предложения по компенсации Белоруссии за российский налоговый маневр в нефтяной отросли. Подробности раскрыл глава Минэнерго России Александр Новак.

По словам министра, предложение для Минска учитывает снижение экспортной пошлины в связи с налоговым маневром и предусматривает постепенное снижение премии к ценам на поставляемую нефть – «примерно на два доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины» (цитата по РИА «Новости»).

Таким образом, пояснил Новак, эта схема «позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины».

Глава Минэнерго отметил, что белорусские партнеры поставлены в известность о предложениях «российских компаний об изменении формулы ценообразования».

Между тем ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с утверждением, что российские нефтекомпании добиваются увеличения премии к цене беспошлинных поставок до 12 долларов (в 2019 году премия составила 10 долларов). Минск же настаивает на полной отмене экспортной премии в связи с подорожанием нефти из-за налогового маневра – постепенного обнуления экспортной пошлины.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что ему сегодня позвонил российский коллега и сообщил о «неожиданном предложении» Москвы компенсировать Минску 300 млн долларов доходов, выпадающих из бюджета из-за налогового маневра в России.

В Кремле, комментируя слова Лукашенко, заявили, что в ходе телефонного разговора действительно обсуждались вопросы, связанные с поставками российской нефти и ценой на «черное золото», однако, что касается компенсации потерь от налогового маневра из российского бюджета, то речь об этом пока не идет. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стороны рассматривают «разные варианты, в смысле нахождения взаимоприемлемых опций», поиск точек соприкосновения продолжается.

При это пресс-атташе Кремля указал, что государство выступает против того, чтобы российским нефтяным компаниям навязывались невыгодные условия поставок нефти Белоруссии.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 21.02.20

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