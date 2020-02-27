В Госдуме уточнили время проведения голосования по изменению Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесли поправку о проведении общероссийском голосования по изменению Конституции России 22 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты российского парламента.

«Предлагается закрепить в статье 2 законопроекта, посвященной вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования, что днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем», – говорится в пресс-релизе.

Общероссийское голосование будет проводиться с 8:00 до 20:00 по местному времени.

По словам одного из авторов поправки, главы думского комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, сообщил, поправка подготовлена по итогам состоявшейся накануне встречи рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию с главой государства.

22 апреля в качестве даты проведения общероссийского голосования предложила рабочая группа, президент согласился с этой датой. Как пояснил сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, эта дата была выбрана потому, что находится между двумя религиозными праздниками – 19 апреля православные отмечают Пасху, а 26 апреля у мусульман начинается Рамадан.

Ожидается, что Госдума рассмотрит внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении 10 марта. о последним данным, которые привел президент РФ Владимир Путин, уже поступило более 900 предложений о поправках в Конституцию.

Москва, Наталья Петрова

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