За нарушения при голосовании по Конституции хотят сажать в тюрьму

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за нарушения в ходе общероссийского голосования по изменению Конституции. Авторы поправок в Уголовный кодекс – глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас – предлагают нарушителей штрафовать либо сажать в тюрьму на срок до четырех лет.

По словам Крашенинникова, законопроект направлен на обеспечение свободного волеизъявления граждан. Парламентарий пояснил, что поправки в УК «не устанавливают новые виды уголовных наказаний». «Предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования», – отметил Крашенинников, чьи слова приводит пресс-служба Госдумы.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в четыре статьи Уголовного кодекса РФ. Речь идет о статье 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», статье 142 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума», статье 142.1 «Фальсификация итогов голосования» и статье 142.2 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме.

«Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до четырех лет лишения свободы», – пояснил Крашенинников.

Ранее сегодня в Центризбиркоме России заявили, что на подготовку и проведение общероссийского голосования по Конституции из бюджета выделено 14,8 млрд рублей. По словам сообщил замглавы ЦИК Николая Булаева, в региональные избиркомы средства направят не позднее 4 марта, передает РИА «Новости».

Накануне в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству была внесена поправка о проведении общероссийского голосования по изменению Конституции России 22 апреля. Этот день объявляется нерабочим. Общероссийское голосование будет проводиться с 8:00 до 20:00 по местному времени. Профильный комитет поддержал поправку.

22 апреля в качестве даты проведения общероссийского голосования днем ранее предложила рабочая группа по изменению Конституции, президент согласился с этой датой.

Госдума может рассмотреть внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении уже 10 марта. В рабочую группу поступило более 900 предложений о поправках в Основной закон страны.

Москва, Наталья Петрова

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