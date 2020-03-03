Путин напомнил о незавидной участи революционеров

Президент России Владимир Путин рассказал о своем отношении к революционерам и пресечению нарушений на акциях протеста, а также заступился за некоммерческие организации в гуманитарной сфере. По его словам, цель законодательства об иностранных агентах – «оградить Россию от вмешательства в ее политическую жизнь извне», однако это не должно касаться некоммерческих организаций (НКО) в гуманитарной сфере. Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы ТАСС.

«Нам нужно точно совершенно понять, что такое внутриполитическая деятельность, и добиться того, чтобы не было подмены понятий. И чтобы любая другая деятельность – гуманитарного характера работа, скажем условно, в области здравоохранения, в экологии, – чтобы ее не подтасовывали под внутриполитические дела», – сказал Владимир Путин.

Говоря о несистемной оппозиции, российский лидер отметил, что она необходима, поскольку «вносит в жизнь страны большой вклад». При этом он напомнил, что тем, кто «доводит до революции», не удается надолго задержаться во власти, а несогласные с действиями власть предержащих были всегда в любой стране мира, что «очень хорошо». «Они (представители несистемной оппозиции – прим. ред.) очень нужны: они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее. Дай ей (несистемной оппозиции – прим. ред.) бог здоровья!» – сказал президент.

По мнению Путина, революционерам очень быстро становится неприятна власть, которой они добились. «Исключение, пожалуй, только большевики, которые задержались после октябрьского переворота достаточно долгое время и потом сами развалились и страну за собой утащили», – пояснил глава России.

Агентство также поинтересовалось мнением президента о правилах поведения на митингах. Владимир Путин напомнил, что правила существуют для всех, как сторонников, так и противников действующей власти, а если их нарушать, то мирная акция выльется в уличные беспорядки, погромы и поджоги. «Мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины? Вот если не реагировать, будут жечь. Будут бить витрины, и от этого конкретные люди будут страдать», – заявил президент, добавив, что в ряде стран сроки за нарушения на акциях протеста небольшие, но, например, в Швеции могут достигать пяти или десяти лет. «У нас такого нет», – сказал российский лидер.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.03.20

Минус Сьерра-Леоне: Приштина потеряла поддержку большинства членов ООН. / В Крыму могут отменить постпасхальный выходной. Ялтинский форум уже перенесли. / Губернатор Челябинской области теряет позиции. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»