Кремль ответил на критику поправки о государствообразующем народе

Кремль отреагировал на слова муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, который выступил против закрепления в Конституции понятия «государствообразующий народ». Данное положение никак не создает почву для возможного конфликта и не ущемляет права национальных меньшинств. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что в новой редакции статьи 69 Основного закона страны «как раз предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов и культурную самобытность всех народов и этнических общностей России», передает «Интерфакс». Песков назвал безосновательными опасения, что кто-то будет ущемлен. Также, отметил он, предлагается поддерживать соотечественников за границей.

Накануне муфтий Татарстана Камиль Самигуллин подверг критику поправку о государствообразующем народе. Он заявил, что не видит положительных перспектив в отражении этого понятая «применительно к одной-единственной нации», отметив, что вместе с русскими в России «живут и многие другие коренные народы». По мнению муфтия, закрепление в Конституции положения государствообразующем народе может повлечь непоправимые последствия.

В то же время верховный муфтий России Талгат Таджуддин поддержал поправку о государствообразующем народе. По его словам, «тут же не выпячивается, что русский народ – только он государствообразующий» (цитата по РИА «Новости»). Данная поправка, полагает он, будет являться «обоснованием для того, чтобы русский язык был на всей территории России государственным языком».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.03.20

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