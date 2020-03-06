«Нам это незачем», – в Госдуме объяснили, почему в Конституции не будет запрета на заграничную недвижимость для чиновников

Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему в проект поправок в Основной закон страны не включили запрет на владение зарубежной недвижимостью для чиновников и депутов. По словам парламентария, эта мера излишняя. Парламентарий не понимает, зачем нужно вводить соответствующий запрет.

«А почему надо запрещать?» – вопросил депутат. По его словам, во владении заграничной недвижимостью нет ничего противозаконного, если чиновник декларирует ее. Крашенинников при этом отметил, что многие его коллеги получили недвижимость по наследству в странах СНГ, однако она у них задекларирована, как то обязывает законодательство, сообщает РИА «Новости».

Парламентарий не понимает, почему депутатам нельзя владеть недвижимостью за рубежом. По его мнению, запрет может еще более усугубить кадровый голод, который, как полагает народный избранник, имеет место во властных структурах, особенно в региональных законодательных органах. «Из-за этих деклараций в региональные парламенты очень много людей, бизнесменов средней руки перестали идти, потому что они боятся», – считает депутат.

Внести в поправки в Конституцию запрет для представителей публичной власти иметь недвижимость за рубежом ранее предложили представители КПРФ и «Справедливой России на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Однако комитет отверг данное предложение.

Ранее сегодня «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле и Госдуме сообщили, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или оставить свои посты.

«Иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников», – сообщил один из собеседников газеты. Он предположил, что запрет на нее может появиться в федеральном законе. Источник в Кремле пояснил, что президенту РФ важно, чтобы у чиновников не было зарубежных счетов и гражданства, чтобы в будущем к власти не мог прийти кто-то, связанный с заграницей.

Москва, Наталья Петрова

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