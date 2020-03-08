Путин поручил изменить правила получения российского гражданства

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений относительно реформы миграционного законодательства. Документ опубликован на сайте Кремля. Соответствующие задачи поставлены перед правительством, МВД, МИД, ФСБ и Минюстом, а весь процесс пройдет при содействии администрации президента.

Российский лидер считает, что действующие правила недостаточно унифицированы и ясны. Он полагает, что институт выдачи разрешений на временное проживание «себя изжил», так как зачастую для получения необходимых документов используются отработанные годами коррупционные схемы. Путин предложил сделать вид на жительство основным статусом, который позволит претендовать на российское гражданство.

В качестве основы он предлагает взять предложения, подготовленные рабочей группой по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. В качестве цели новой миграционной политики указано формирование миграционной ситуации в интересах России.

Реформирование направлено на изменение правил, которые, по оценке экспертов, недостаточно ясны и унифицированы. Согласно предложенной концепции, появятся три возможности для получения российского паспорта: «общий», «упрощенный» и «особый». Общий предусмотрен для тех, кто не имеет оснований для получения гражданства по упрощенной или особой форме. Для его получения заявитель должен владеть русским языком, и определенное время прожить на территории РФ.

Получить российский паспорт в упрощенном порядке смогут иностранцы, которые приехали из стран, близких России в социальном и культурном отношении. Особый подход в выдаче гражданства будет применяться только в исключительных случаях. Без оформления вида на жительство и гражданства России иностранцы смогут находиться продолжительное время в РФ в случае учебы или работы.

Для получения права проживать в России иностранцу потребуется завести и подтвердить аккаунт в государственной информационной системе, предоставить биометрические персональные данные и получить единый электронный документ.

Как отмечает РИА «Новости», глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что российское гражданство в 2019 году получили почти полмиллиона человек, что в два с половиной раза больше среднегодового показателя за последние 10 лет. По его словам, отдельным категориям иностранных граждан, в том числе жителям Донецкой и Луганской областей Украины, в гуманитарных целях был упрощен порядок приема в гражданство РФ. Стоит отметить, что эта процедура упрощена и для иностранных квалифицированных специалистов.

На упрощенное получение гражданства смогут рассчитывать те, кто приехал из стран, близких России в социокультурном отношении, кто имеет «позитивные социальные связи» в государстве или находится в уязвимом положении. В особом порядке гражданство будут предоставлять «особо ценным» для России иностранцам, также следует из поручений президента.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.03.20

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