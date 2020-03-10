Путин едет в Госдуму для обсуждения новых поправок в Конституцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на инициативу проведения досрочных выборов в Госдуму после голосования по поправкам в Конституцию. Данное предложение, прозвучавшее из Госдумы, он комментировать отказался. Однако официальный представитель Кремля пообещал, что президент России Владимир Путин проанализирует все предложения и в ближайшее время сформулирует свое отношение к ним. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже анонсировал выступление президента в Госдуме по поводу поправок в Основной закон страны.

«Они (инициативы – прим. ред.) будут рассмотрены, и в ближайшее время президент сообщит о своем отношении к этим инициативам», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее сегодня депутат от «Единой России» Александр Карелин, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента, заявил, что внесет в Госдуму поправку о досрочных выборах в нижнюю палату Федерального собрания. В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский перед пленарным заседанием заявил, что в России нужно провести досрочные выборы в Госдуму, если будут приняты поправки в Конституцию. Он предлагал провести парламентские выборы 20 сентября. Также политик предложил изменить порядок избрания президента РФ. По его словам, с 2024 года президента необходимо назначать решением Госсовета. Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова пошла дальше: она предложила поправку, «обнуляющую» президентские сроки в Конституции.

Тем временем стало известно, что сегодня Владимир Путин выступит в Госдуме по вопросу о поправках в Конституцию. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, глава государства «выступит перед депутатами после 15:00».

Москва, Наталья Петрова

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