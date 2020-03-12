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Четверг, 12 марта 2020, 16:20 мск

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Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию

Фото: скриншот с сайта РКН

Роскомнадзор заблокировал сайт кампании «Нет!», где шел сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ. Соответствующее решение 11 марта принял Таганский районный суд Москвы.

По словам координатора проекта Андрея Пивоварова, каких-либо уведомлений от контрольного органа о закрытии ресурса им не поступало, а причину блокировки им не озвучили.

На сайте общественной кампании «Нет!» говорится, что ее цель – «добиться, чтобы как можно больше граждан России высказались против на «голосовании» по поправкам в Конституцию». Ее участники намерены «организовать наблюдение за процедурой, чтобы зафиксировать все возможные фальсификации».

Сопредседатель общественной организации «Голос – за честные выборы» Григорий Мельконьянц на своей странице в Facebook написал, что государство должно обеспечивать условия для свободы выражения мнений, это одно из условий свободы выбора, но этого не наблюдается.

Григорий Мельконьянц о блокировке сайта кампании против поправок в Конституцию

«А говорили, что свобода агитации, хоть «за», хоть «против» поправок в Конституцию. И ведь на это ЦИК ответит, что это же Суд решил, это вне наших компетенций. А все потому, что процедуры агитации не прописали и дальше произвол будет нарастать в режиме: что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Государством должны быть обеспечены условия для свободы выражения мнений, это одно из условий свободы выбора. Когда же мы наконец от нанятых чиновников услышим фразу: я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить?» – написал он

Ранее стало известно, что подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр заказал исследование возможности блокировки запрещённой информации в сетях Tor, Telegram Open Network (TON) и IoT – Интернете вещей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.03.20

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