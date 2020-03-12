Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию

Роскомнадзор заблокировал сайт кампании «Нет!», где шел сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ. Соответствующее решение 11 марта принял Таганский районный суд Москвы.

По словам координатора проекта Андрея Пивоварова, каких-либо уведомлений от контрольного органа о закрытии ресурса им не поступало, а причину блокировки им не озвучили.

На сайте общественной кампании «Нет!» говорится, что ее цель – «добиться, чтобы как можно больше граждан России высказались против на «голосовании» по поправкам в Конституцию». Ее участники намерены «организовать наблюдение за процедурой, чтобы зафиксировать все возможные фальсификации».

Сопредседатель общественной организации «Голос – за честные выборы» Григорий Мельконьянц на своей странице в Facebook написал, что государство должно обеспечивать условия для свободы выражения мнений, это одно из условий свободы выбора, но этого не наблюдается.

«А говорили, что свобода агитации, хоть «за», хоть «против» поправок в Конституцию. И ведь на это ЦИК ответит, что это же Суд решил, это вне наших компетенций. А все потому, что процедуры агитации не прописали и дальше произвол будет нарастать в режиме: что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Государством должны быть обеспечены условия для свободы выражения мнений, это одно из условий свободы выбора. Когда же мы наконец от нанятых чиновников услышим фразу: я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить?» – написал он

Ранее стало известно, что подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр заказал исследование возможности блокировки запрещённой информации в сетях Tor, Telegram Open Network (TON) и IoT – Интернете вещей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.03.20

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