Володин об обнулении сроков: Путин для России важнее, чем нефть и газ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главное преимущество России – это не нефть и газ, а президент Владимир Путин. Такое заявление прозвучало на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

По словам председателя Госдумы, исходя из вызовов и угроз, существующих сегодня в мире, «не нефть и газ наши преимущества» – углеводороды «могут падать в цене», что мы и наблюдаем сейчас. «Наше преимущество – Путин», – заявил Володин, подчеркнув, что «мы его (президента РФ – прим. ред.) должны защитить».

Напомним, что в октябре 2014 году Володин, будучи замглавы администрации президента России, прославился высказыванием: «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России». Политик тогда отметил, что данный тезис отражает состояние России и ее граждан.

Володин отметил, что после принятия Госдумой законопроекта о поправках в Конституцию за рубежом обсуждают только одно нововведение – инициативу депутата, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой об обнулении сроков президентства Владимира Путина. По его словам, сразу после утверждения этой поправки началась «оголтелая кампания» против Терешковой и ее семьи. Напомним, Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина с тем, чтобы у него была возможность баллотироваться на пост главы государства после 2024 года – несмотря на запрет занимать эту должность более двух сроков подряд. Соответствующая поправка в тот же день была принята в трех чтениях.

Спикер Госдумы призвал коллег защитить Валентину Терешков «от лжи из-за рубежа, которая идет, чтобы разрушить нашу страну». Спикер Госдумы призвал депутатов «быть патриотами, быть людьми, которые отдают себе отчет, что атаки, которые идут сейчас на Терешкову, – это атаки на нашу страну». По его словам, Терешкова внесла предложение, которое «делает нашу страну сильнее». Как подчеркнул Володин, «именно Путин воспринимается другими государствами как человек, способный нашу страну сделать сильнее», а Запад не хочет, чтобы Россия была сильной.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.03.20

Саудовская Аравия предложила ЕС покупать нефть по 25 долларов за баррель. / «Нелегитимная реформа» Конституции: обнуление сроков Путина выгодно тем, кто обвалил рубль. / На Украине фиксируют двукратное увеличение продуктового чека. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»