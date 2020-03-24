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Вторник, 24 марта 2020, 10:33 мск

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Мишустин велел внести предложения по усилению ответственности за нарушение карантина

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 25 марта разработать предложения для усиления ответственности за нарушение карантина по новому коронавирусу.

Как сообщается на сайте кабмина, поручение адресовано Минюсту, МВД и Минэкономразвития и было дано по итогам вчерашнего заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Накануне Минюст направил в правительство проект поправок в КоАП для обеспечения «неукоснительного соблюдения» карантинных правил, однако в ведомстве не уточнили предлагаемые санкции к нарушителям. Это произошло после того, как глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала кабмин ужесточить ответственность за нарушение карантина. По ее словам, в России 69632 человека после возвращения из-за границы были подвергнуты сантирно-карантинному контролю, однако число помещенных под обязательный карантин и меднаблюдение меньше на 8%. Таким образом, от соблюдения карантинных мер уклонились почти 5,6 тыс. человек. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал ужесточить наказание за нарушение карантина.

Еще одним поручением глава камина велел Роспотребнадзору совместно с мэрией Москвы, а также властям регионов разработать схему ускоренного развертывания лабораторий по тестированию населения на коронавирус с указанием референс-центров, на базе которых будет осуществляться подтверждение диагноза.

В России по состоянию на 23 апреля всего было зафиксированоо 438 случаев заражения коронавирусом. За сутки число заболевших выросло на 71 – все они находятся в Москве.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 24.03.20

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