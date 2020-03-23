Тысячи человек: названо число россиян, уклонившихся от карантина по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, сколько россиян уклонились от карантина по коронавирусу после возвращения из-за границы и потенциально могут быть заражены COVID-19. Напомним, в пятницу, 19 марта, вступило в силу постановление руководителя Роспотребнадзора, согласно которому все граждане, приезжающие в Россию из-за рубежа, должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин. При появлении симптомов заболевания нужно вызвать врача на дом.

По словам Поповой, «на сегодняшний день 69 932 человека пересекли границу Российской Федерации и были подвергнуты санитарно-карантинному контролю». Об этом главный санитарный врач РФ рассказала на заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Однако, как отметила Попова, «под медицинское наблюдение и под карантин – а это уже не самоизоляция, а обязательная изоляция граждан – помещено меньше примерно на 8%». Таким образом, карантинных мер избежали почти 5,6 тыс. человек.

Глава Роспотребнадзора в связи с этим попросила премьер-министра Михаила Мишустина ускорить выполнение ранее данных им « поручений по усилению административной ответственности за нарушение правил карантина». «Сегодня это очень актуально», – подчеркнула Попова.

Глава правительства в ответ пообещал ужесточить наказание за нарушение карантина. «Мы это сделаем обязательно», – сказал Мишустин, добавив, что необходимо «это сформулировать по результатам заседания президиума».

Стоит отметить, что согласно статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» гражданину за нарушение режим карантина грозит предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей. Если его действия привели к массовому заражению людей, то в этом случае наступает уголовная ответственность по ст. 236 УК РФ. Нарушителю могут назначить штраф в размере до 80 тыс. рублей либо вынести наказание в виде исправительных работ на срок до одного года или ограничение свободы на срок до одного года. Если его действия повлекли по неосторожности смерть человек, то максимальное наказание, которое ему грозит, – 5 лет лишения свободы.

Напомним, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 71 и составило 438. Такие данные утром 23 марта предоставил Роспотребнадзор.

Москва, Ольга Панфилова

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