Всех прибывающих в Россию из-за рубежа отправят на 14-дневный карантин

Все граждане, приезжающие в Россию из-за рубежа, должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ сегодня размещен на официальном портале правовой информации.

Все прибывшие должны незамедлительно сообщить о своем возвращении на горячую линию, организованную в регионах, указав при этом место и дату пребывания за рубежом, контактные данные, и изолироваться в домашних условиях. При отсутствии такой возможности власти должны организовать изоляцию в условиях обсерватора, т.е. людей направят в больницы.

Также нужно будет выполнять требования по домашней изоляции – находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и другими лицами в течение 14 дней со дня прибытия в РФ. Работодатели должны оказывать содействие в обеспечении сотрудникам изоляции на дому.

В случае ухудшения состояния необходимо обратиться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, сообщив сведения о своем прибытии на территорию России.

Глава Роспотребнадзора поручила главам регионов принять меры по введению режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения коронавируса. На данный момент такой режим введен в 80 субъектах РФ из 85-ти.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В России по состоянию на 18 марта выявлено 147 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19. Сегодня стало известно о смерти в московской больнице 79-летней пациентки, у которой был диагностирован коронавирус. Отмечалось, что женщина умерла от пневмонии на фоне сопутствующих заболеваний – у нее был сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и ряд других болезней. Позже столичные власти уточнили, что причиной смерти пациентки стал оторвавшийся тромб.

Всего в мире число заразившихся достигло 223 тысяч человек, скончались 9149 заболевших, следует из данных статистического сайта worldometer.info.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 19.03.20

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