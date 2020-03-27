Заболевшие коронавирусом появились в администрации президента РФ

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента РФ. При этом он отметил, что он знает об одном таком случае. «О втором мне не известно», – сказал пресс-секретарь главы государства (цитата по ТАСС).

Песков при этом подчеркнул, что заболевший сотрудник не контактировал с президентом Владимиром Путиным. Он не стал уточнять, кто именно из сотрудников АП подхватил коронавирусную инфекцию.

Официальный представитель Кремля добавил, что «принимаются все необходимые санитарные и эпидемиологические меры», чтобы предотвратить распространение вируса.

Песков также сообщил, что пока преждевременно говорить о вероятном продлении выходных, объявленных на следующую неделю президентом России. По его словам, соответствующие решения должны приниматься, «исходя из реального положения дел».

На 27 марта в России зафиксировано 1036 зараженных коронавирусом в 58 регионах. Число заразившихся за сутки стало больше на 196 человек. За 26 марта в России скончался еще один больной с COVID-19. Общее число умерших достигло трех.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.03.20

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