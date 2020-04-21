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Вторник, 21 апреля 2020, 13:07 мск

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Лукашенко заявил, что Россия оставила Белоруссию без гречки

Фото: president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия отказалась поставлять гречку в Белоруссию. Он поручил увеличить производство гречихи, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке. Такое заявление белорусский президент сделал во время рабочей поездки в Бобруйск.

В ходе встречи с губернатором Могилевской области Леонидом Зайцем Лукашенко поинтересовался, как идет в регионе посевная кампания. «Россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», – отметил Лукашенко, чьи слова приводит «Белта». Президент призвал главу региона обратить внимание на возделывание гречихи, чтобы «мы могли произвести достойное количество». Губернатор в ответ заверил, что «посеем всё вовремя».

Ранее Минск ввел трехмесячный мораторий на экспорт лука, чеснока и гречки.

Минск, Наталья Петрова

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