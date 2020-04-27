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Понедельник, 27 апреля 2020, 15:09 мск

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Совфед отклонит поправки о штрафах за громкую музыку и собачий лай

Совет Федерации отклонит предложение штрафовать россиян за громкую музыку и собачий лай по ночам, которое Министерство юстиции посчитало необходимым внести в новый Кодекс об административных правонарушениях. Об этом рассказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, неопределенность предлагаемой нормы является коррупциогенным признаком.

«Безусловно, тишина и спокойствие граждан в ночное время должны быть законодательно защищены. Вместе с тем, под этим благим намерением мы видим попытки внести в административное законодательство изменения, противоречащие не только духу закона, но и здравому смыслу. В случае, если данные предложения будут направлены в Совет федерации, мы будем выступать против них», – цитирует сенатора «Коммерсантъ».

Андрей Клишас отметил, что на заседаниях специально созданной межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП поправки о ответственности за шум в ночное время не обсуждались. Сенатор также подчеркнул, что ему не понятна и процедура составления протокола по предлагаемому правонарушению – «кто, как и на основании чего будет это делать».

Ранее Минюст предложил ввести единые во всех регионах страны штрафы за нарушение тишины. Ведомство предлагает наказывать нарушителей графика ремонта и владельцев шумных собак. Нарушение тишины с 23:00 до 7:00 предлагается расценивать как мелкое хулиганство и штрафовать на 2 тыс. рублей.

Москва, Иван Гридин

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