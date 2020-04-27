Путин потребовал от регионов абсолютной готовности к ЧС

Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с губернаторами, в ходе которого заявил, что каждый регион должен быть на 100% готов к любому бедствию. Российский лидер отметил, что сейчас основные усилия направлены на борьбу с распространением коронавируса, но это не отменяет необходимости противостоять другим угрозам – сезонным паводкам и пожарам.

«В каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы. Сейчас объективно возрастают риски сезонных природных бедствий – пожаров и паводков, особенно на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов», – подчеркнул глава государства.

Владимир Путин поручил главам регионов отработать вопросы подготовки к возможным ЧС до мельчайших деталей, «чтобы чрезвычайные ситуации природного характера не спровоцировали локальных вспышек и очагов коронавирусной инфекции».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.04.20

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