Мишустин высказался по срокам отмены коронавирусных ограничений и открытия границ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что пока невозможно назвать точную дату полного снятия коронавирусных ограничений и открытия границ. Такое заявление он сделал на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Премьер также сообщил, что кабмин продлил запрет на въезд иностранных граждан в Россию до улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Он напомнил, что ограничение на въезд в РФ для иностранных граждан действует до 30 апреля включительно. «Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится», – сказал Мишустин, отметив, что запрет на въезд будет снят для некоторых категорий иностранных граждан, в том числе специалистов по наладке и техническому обслуживанию импортного оборудования. «Такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий. Включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией», – заявил глава правительства.

Также Мишустин распорядился к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны, о необходимости которого накануне заявил президент РФ Владимир Путин.

«Прошу Минэкономразвития, Министерство финансов, Министерство труда и социальной защиты совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 25 мая разработать и представить в правительство общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики», – сказал премьер.

Кроме того, Мишустин напомнил о поручениях президента, согласно которым к 5 мая нужно разработать план поэтапного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, а также «новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граждан».

При этом он подчеркнул, что «для каждого региона необходимо продумать свой набор профилактических мер и рекомендаций – в зависимости от сложности ситуации на конкретной территории».

28 апреля Путин выступил с очередным обращением по ситуации с коронавирусом. Он продлил нерабочие дни до 11 мая включительно, а также велел разработать рекомендации и параметры постепенной отмены ограничительных мер, на основании которого главы регионов смогут с 12 мая принимать решение о смягчении ограничений. Также глава государства поручил начать подготовку «масштабного общенационального плана по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.04.20

«Это миф, что слежка обезличенная»: цифровой контроль может ударить по ФСБ. / «Надо с умом к этому подойти»: глава СПЧ определил, кому действительно нужна госпомощь. / «Всю зарплату не отдам. С деньгами сейчас туговасто», – как отреагировали на призыв Медведева единороссы в глубинке и Госдуме. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»