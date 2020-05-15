В РКК «Энергия» сменится руководитель

Генеральный директор российской ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов оставит свой пост. Предполагается, что его кресло займет советник руководителя «Роскосмоса» и бывший генерельный директор «КБ Сухого» Игорь Озар. Об этом со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли сообщают РИА «Новости» и РБК.

Источники сообщают, что, вероятно, уже сегодня руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин уже сегодня посетит РКК «Энергия», чтобы сделать официальное заявление о кадровых перестановках.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.05.20

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