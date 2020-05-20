Голосование по Конституции и парад Победы могут пройти в один день

В Кремле рассматривают возможность провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день – 24 июня. Окончательное решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации по новому коронавирусу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

В качестве альтернативы для голосования по Конституции в администрации президента рассматриваются дни в начале июля, а для парада – 3 сентября.

Один из собеседников издания отметил, что проведение парада и голосования в один день удобно тем, что в этом случае среда, 24 июня, будет объявлена выходным днем. Обеспечить безопасность граждан в ходе голосования возможно за счет требований соблюдения социальной дистанции и других мер на избирательных участках, говорит другой источник.

В то же время, если проводить парад Победы 3 сентября, то многие мировые лидеры могут воздержаться от поездки в Москву, не желая портить отношения с Японией, указал еще один собеседник издания. Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ отказался приезжать в российскую столицу в этот день. Перенос в России даты окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября вызвал протест Токио.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что голосование по поправкам в Конституцию может пройти 24 июня, другая альтернативная дата – 8 июля.

В Кремле в свою очередь заявили, что прикидки по новой дате всероссийского голосования по Конституции уже есть, но говорить о них преждевременно. Отвечая на вопрос о том, будет ли голосование привязано к какой-нибудь знаменательной дате, например, дню первого Парада Победы 24 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это не исключено, однако «не является обязательным условием».

Голосование по поправкам в Основной закон России должно было состояться 22 апреля, но президент РФ Владимир Путин перенес его из-за пандемии коронавируса. Новая дата будет определена отдельным указом главы государства.

Кроме того, глава государства отложил проведение парада Победы. 9 мая Путин заверил, что «главный парад на Красной площади и народный марш «Бессмертного полка», обязательно состоятся.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.05.20

Венесуэла подала в суд на Банк Англии из-за золота на $1,2 млрд. / Заксо выходит с карантина. Его открытость для СМИ зависит от губернатора. / Партия Порошенко: Прослушка с разоблачением Байдена подброшена Кремлём. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»