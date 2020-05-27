Источники в Кремле перечислили возможные даты голосования по Конституции

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти 1 или 8 июля. Эти две основные даты обсуждаются в Кремле. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к АП и столичной мэрии.

По словам собеседников издания, власти не могут утвердить дату голосования из-за нестабильной эпидситуации в регионах. Как отметил один из источников, снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией будет продолжительным, поскольку распространение Covid-19 в регионах на две недели отстает от Москвы, где уже наблюдается явный спад.

По словам неназванного чиновника, для голосования рассматриваются 1 июля и 8 июля. «В ближайшее время объявят, какая из этих дат выбрана», – отметил он.

В качестве дополнительной даты голосования рассматривается 24 июня, однако, по словам одного из источников, такой вариант маловероятен. Другой собеседник газеты заявил, что власти также рассматривают для голосования по Конституции сентябрь, но эта дата нежелательна – тогда придется переносить единый день голосования.

Источники предполагают, что дата голосования может быть объявлена уже на следующей неделе, но всё зависит от эпидситуации.

По их мнению, затягивать с голосованием не следует, поскольку тему с поправками в Конституцию начали уже давно, 15 января. Собеседник указал, что чем дольше будет тянуться отсрочка голосования, тем больше тема поправок будет «уходить из повестки».

Собеседники газеты объясняют желание Кремля как можно быстрее закрыть тему голосования необходимостью подготовки губернаторских выборов, намеченных в сентябре. Источник в мэрии Москвы считает, что спешка с голосованием вызвана социально-экономической ситуацией в стране, которая к осени может ухудшиться, а рейтинги власти – снизиться.

Ранее источники «Интерфакса» в региональных избиркомах заявили, что 1 или 8 июля – это две наиболее вероятные даты голосования по поправкам в Конституцию. Предположительно, голосование пройдет не позже начала июля, и решение о дате будет принято уже на этой неделе, отметил собеседник, близкий к ЦИК РФ.

Голосование по поправкам в Основной закон России должно было состояться 22 апреля, но президент РФ Владимир Путин перенес его из-за пандемии коронавируса. Новая дата будет определена отдельным указом главы государства.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.05.20

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