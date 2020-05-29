«Нет необходимости затягивать процесс»: в рабочей группе высказались о дате голосования по Конституции

Cопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Талия Хабриева высказалась по ситуации с голосованием по поправкам в Основной закон страны. По ее мнению, нет никакой необходимости затягивать процесс определения даты голосования.

Хабриева упомянула о начавшемся смягчении карантинных мер в России и напомнила, что в зарубежных странах начали возвращаться «к нормальной деятельности». Поэтому, «на мой личный взгляд, уже нет необходимости затягивать этот процесс [определение даты голосования – прим. ред.]», отметила сопредседатель рабочей группы, чьи словам приводит РИА «Новости». При этом она указала на важность этого «для того, чтобы поправки в конституцию как можно скорей стали определять развитие нашего законодательства».

Ранее сегодня член рабочей группы, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил о возобновлении работы рабочей группы по Конституции. Первое заседание, по его словам, пройдет в Общественной палате 30 мая в очно-заочном формате.

Всероссийское голосование по Конституции должно было состояться 22 апреля, однако президент России Владимир Путин перенес его из-за эпидемии коронавируса. Новая дата будет назначена отдельным указом главы государства.

На этой неделе источники сообщили, что в Кремле рассматривают две основные даты голосования – 1 и 8 июля. Есть еще дополнительная дата – 24 июня. Впрочем, как отмечают источники, голосование на этот день вряд ли будет назначено, поскольку в тот же день пройдет Парад Победы. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по дате голосования по поправкам в Конституцию в Кремле пока не принималось.

Добавим, что в условиях распространения коронавируса голосование по Конституции могут провести на улице. Соответствующие рекомендации, как сообщают СМИ, Роспотребнадзора согласовала глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Москва, Наталья Петрова

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