Спикер Мосгордумы заработал почти 2 миллиарда рублей

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников задекларировал за прошлый год доход в почти 2 миллиарда рублей. Согласно данным, опубликованным на сайте столичного парламента, по итогам 2019 года Шапошников заработал 1,951 млрд рублей. Годом ранее его доход составил 24,5 млн рублей, что в 80 раз меньше его заработка в 2019-м.

В собственности парламентария указана квартира площадью 269,5 квадратных метров и машино-место площадью 18,7 «квадратов». В пользовании у Шапошникова находится коттедж площадью 277,7 квадратных метров. Из транспортных средств у него автомобиль Mercedes E350. На дочь Шапошникова оформлена квартира площадью 54 квадратных метра.

Резкий рост своих доходов в 2019 году спикер Мосгордумы объяснил «Интерфаксу» продажей ценных бумаг. При этом он не стал уточнять, от каких именно ценных бумаг избавился.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.05.20

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