В Кремле рассказали о новой дате голосования по Конституции

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин объявит новую дату голосования по поправкам в Конституцию, когда «посчитает нужным». Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков в связи с этим наполнил про призыв главы государства не «интуичить». По его словам, президент при утверждении даты голосования будет опираться на четкие данные об эпидемиологической обстановке.

Всероссийское голосование по Конституции должно было состояться 22 апреля, однако президент России Владимир Путин отложил его из-за эпидемии коронавируса. СМИ сообщали, что голосование может быть назначено на начало июля.

Песков также сообщил, что в Кремле надеются, что ко дню проведения Парада Победы, который назначен на 24 июня, от режима ограничений «практически ничего не останется». По его словам, президент и гости, «зарубежные главы государств», будут наблюдать за парадом с трибуны.

Напомним, в апреле Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и «Бессмертного полка» из-за ситуации с распространением нового коронавируса. 9 мая глава государства заверил, что «главный парад на Красной площади и народный марш «Бессмертного полка», обязательно состоятся. 26 мая Путин заявил, что парад в Москве и в других городах страны состоится 24 июня, и предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля. Дата 24 июня выбрана в связи с тем, что в 1945 году в этот день состоялся Парад Победы на Красной площади. 29 мая Путин своим указом объявил день проведения парада нерабочим.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.05.20

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