В России стартовало основное голосование по поправкам к Конституции – явка в ряде регионов подбирается к 80%

В России стартовал последний, основной день голосования по поправкам в Конституции. Среда, 1 июля, в отличие от предыдущих дней голосования, объявлена выходным. Избирательные участки открылись в 8 часов утра. Голосование продлится до 20:00 по местному времени, после чего начнется подсчет результатов за все семь дней плебисцита.

1 июля проголосовать можно будет только на избирательном участке по месту жительства либо фактического пребывания и дома, подав заявление на надомное голосование до 17:00. Голосование вне помещений, например, в палатках, шатрах, на лавочках во дворах – сегодня проводиться не будет. Отдать свой голос смогут и те, кто регистрировался для участия в электронном дистанционном голосовании в Москве и Нижегородской области, но не успел сделать это по какой-либо причине до 20:00 вторника, 30 июня. Добавим, что в среду, от отличие от предыдущих дней, в интернете будет вестись онлайн-видеотрансляция с участков, оснащенных камерами.

Надо отметить, что проголосовать можно только за пакет поправок, а не за каждую отдельно. Одна из ключевых поправок в Основной закон РФ дает действующему главе государства Владимиру Путину право баллотироваться на президентский пост еще дважды.

Напомним, явка за пять дней голосования – с 25 по 29 июня – в целом по России составила 45,6%. За это время, по данным ЦИК РФ, проголосовали 49 млн 649 тыс. 10 граждан. Максимальная явка зафиксирована в Чечне – 75,8%, а также в Тыве, Брянской области, Тамбовской и Кемеровской областях. На электронном голосовании, завершившемся накануне, итоговая явка составила 93%, в нем приняли участие более 1 млн человек.

Надо отметить, что к настоящему времени во многих регионах за Уралом явка на плебисците превысила 50%, а в ряде субъектов – взяла планку в 70%.

В Сахалинской области явка превысила 62%, а в Магаданской области – 55%. На Камчатке к 15:00 местного времени явка выше 40%. В Хабаровском крае к полудню проголосовали 33,72% избирателей. В Приморском крае к 12:00 явка составила 51,7%. На Чукотке к 15:00 местного времени проголосовали свыше 70% избирателей. При этом шесть сел Чукотки продемонстрировали 100% явку, еще в 17 населенных пунктах проголосовало свыше 90% избирателей, следует из данных местного избиркома.

В Забайкальском крае к полудню проголосовали 51,09% избирателей. В Тыве явка превысила 75%. В Новосибирской области на 10:00 отдали голоса более 35% избирателей. В Кемеровской области явка на 10:00 составила 78,05%. В то же время в Иркутской области к этому времени на участки пришли только около 30% избирателей, а в самом Иркутске явка составляет 23%.

Явка в Омской области на 1 июля превысила 54%, в Красноярском крае явка составляет 45,56%, а в Алтайском крае – более 38%.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 01.07.20

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