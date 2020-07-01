Явка на плебисците в России превысила 55%

По результатам шести дней явка на всероссийском голосовании по поправкам, вносимым в Конституцию России, превысила 55%. Таковы последние данные Центризбиркома РФ. В Москве на 10:30 мск проголосовали 42,36% избирателей. В Санкт-Петербурге на 10:00 явка составила 59,63%, свидетельствуют данные системы ГАС «Выборы».

«За шесть дней, предшествующих основному дню голосования, у нас уже смогло проголосовать по всей стране 55,22% от общего числа зарегистрированных участников голосования», – сообщила глава ЦИК РФ Памфилова на брифинге в информцентре Центральной избирательной комиссии.

По ее мнению, такая высокая явка обусловлена тем, что людям была предоставлена возможность голосовать в течение нескольких дней, а «порядок голосования, форма голосования оказались для граждан очень удобными».

«Каждый мог выбрать, где ему проголосовать, когда и, тем более, каким образом – на самом участке или вне помещения для голосования. Или – как в Москве и Нижегородской области – проголосовать дистанционно», – сказала Памфилова.

По данным ЦИК, серьезных нарушений на плебисците на данный момент не выявлено. «За весь период голосования серьезных нарушений, которые требовали бы разбирательства Центральной избирательной комиссии, не обнаружено», – сказала Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что сейчас, по данным Общественной палаты РФ, процесс голосования контролируют 526 584 наблюдателя.

Всероссийское голосование началось 25 июня и завершится 1 июля. Участки закроются в 20:00 по местному времени, после чего начнется подсчет результатов по всем дням голосования.

Москва, Наталья Петрова

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